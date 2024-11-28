Трамп назначит в США ответственного за контроль над ИИ

Имя этого человека неизвестно, но Маск и ещё один руководитель нового ведомства — Департамента эффективности государственного управления при правительстве США (DOGE) — Вивек Рамасвами консультировались с Трампом и искали подходящую кандидатуру. Эти действия избранного президента не новы для США, так как ответственные, или «цари», назначаются по разным вопросам. Будет назначен и «ИИ-царь».

Это консультативная должность и не требует одобрения Сената, поэтому человек, назначенный на этот пост, сможет быстро приступить к работе.