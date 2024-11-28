Трамп назначит в США ответственного за контроль над ИИ

Опубликовано 28 ноября 2024, 15:001 мин.
Трамп назначит в США ответственного за контроль над ИИНо это не Илон Маск
Американское издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп назначит ответственного за сферу ИИ, и это не Илон Маск, как предполагали аналитики.
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Имя этого человека неизвестно, но Маск и ещё один руководитель нового ведомства — Департамента эффективности государственного управления при правительстве США (DOGE) — Вивек Рамасвами консультировались с Трампом и искали подходящую кандидатуру. Эти действия избранного президента не новы для США, так как ответственные, или «цари», назначаются по разным вопросам. Будет назначен и «ИИ-царь».
Это консультативная должность и не требует одобрения Сената, поэтому человек, назначенный на этот пост, сможет быстро приступить к работе.