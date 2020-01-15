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Трамп недоволен отказом Apple разблокировать смартфоны преступников
Заявив о том, что компании необходимо пересмотреть данную позицию
Буквально вчера на своей официальной странице в социальной сети Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал новое сообщение, в котором решил высказаться по поводу позиции Apple в отношении смартфонов преступников. Так, Трамп не только осудил компанию за отказ разблокировать устройства осужденных, но и призвал ее пересмотреть свое отношение к данному вопросу.
”Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы”, - заявил Трамп на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что нескольким ранее глава минюста Уильям Барр сообщал о том, что представители компании Apple не стали снимать блокировку с устройства саудовского кадета, который совершил обстрел американской военной базы