Трамп недоволен отказом Apple разблокировать смартфоны преступников

”Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы”, - заявил Трамп на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что нескольким ранее глава минюста Уильям Барр сообщал о том, что представители компании Apple не стали снимать блокировку с устройства саудовского кадета, который совершил обстрел американской военной базы