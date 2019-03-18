Трамп обвинил Google в пособничестве Китаю

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую корпорацию Google в пособничестве Китая и вооружённым силам КНР. Об этом он написал в своём официальном аккаунте Twitter.

Трамп написал, буквально, следующее: «Google помогает Китаю и их военным, но не США. Это ужасно! Хорошая новость в том, что они помогали нечестной Хилари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось?». Последний пассаж про Клинтон касается помощи Google во время предвыборной гонки в 2016 году.

Представители Google отреагировали заявлением в Twitter, опровергающее заявление Трампа: «Напротив, мы работаем с правительством США, включая министерство обороны, во многих сферах, в том числе в кибербезопасности, рекрутинге и здравоохранении».