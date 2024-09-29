Трамп обвинил Google в выдаче исключительно «плохих историй» о нём

Опубликовано 29 сентября 2024, 14:151 мин.
Трамп обвинил Google в выдаче исключительно «плохих историй» о нёмИ пригрозил судебным преследованием
Дональд Трамп не на шутку ополчился на Google, обвинив техногиганта в манипулировании поисковой выдачей при запросах о нём и его политических оппонентах — Байдене и Харрис. Трамп утверждает, что поисковик Google выдавал о нём исключительно «плохие истории», а о Харрис — «хорошие».
Трамп обещает начать судебную войну против Google в случае избрания президентом США «за клевету и манипуляции». Сейчас он требует от Минюста привлечь компанию к ответственности за указанные действия.
Команда Трампа называет действия Google «вопиющим вмешательством в выборы». Google отреагировала на слова Трампа и заявила, что никогда не манипулировала поисковой выдачей или рекомендательными алгоритмами.
«Было установлено, что Google незаконно использовал систему выявления и показа только плохих историй о Дональде Дж. Трампе, некоторые из которых были придуманы специально, в то же время раскрывая только хорошие истории о товарище Камале Харрис», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.