Трамп обвинил Тайвань в «краже производсва микросхем» у Intel

Опубликовано 16 февраля 2025, 02:081 мин.
Трамп обвинил Тайвань в «краже производсва микросхем» у IntelИ пригрозил тарифами в 100%
Дональд Трамп обвинил Тайвань в краже американского бизнеса по производству микросхем и заявил, что хочет вернуть этот бизнес в США. Трамп коснулся тайваньской компании TSMC, которая производит передовые чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.
Также Трамп упомянул компанию Intel, которая также сотрудничает с TSMC, и заявил, что «Intel была хороша, но Тайвань украл бизнес по производству микросхем». Он пригрозил ввести тарифы до 100% на все процессоры иностранного производства, чтобы заставить технологическую отрасль перенести производство чипов в США.
TSMC пока не прокомментировала тарифные планы Трампа, но совет директоров компании одобрил выделение дополнительных $17 млрд на развитие производства чипов, часть которого будет осуществляться в США. При этом в интервью Трамп подчеркнул, что если Тайвань «не вернёт бизнес в США, то это вызовет недовольство со стороны американского правительства».