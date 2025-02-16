Трамп обвинил Тайвань в «краже производсва микросхем» у Intel

Также Трамп упомянул компанию Intel, которая также сотрудничает с TSMC, и заявил, что «Intel была хороша, но Тайвань украл бизнес по производству микросхем». Он пригрозил ввести тарифы до 100% на все процессоры иностранного производства, чтобы заставить технологическую отрасль перенести производство чипов в США.

TSMC пока не прокомментировала тарифные планы Трампа, но совет директоров компании одобрил выделение дополнительных $17 млрд на развитие производства чипов, часть которого будет осуществляться в США. При этом в интервью Трамп подчеркнул, что если Тайвань «не вернёт бизнес в США, то это вызовет недовольство со стороны американского правительства».