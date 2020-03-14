Наука и технологии
Сегодня 10:51
Трамп объявил о создании сайта для проверки на коронавирус
Он будет представлен в виде онлайн-опросника
Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщается о том, что президент США Дональд Трамп объявил о создании сайта для проверки на коронавирус. Так, по его словам, сайт будет реализован совместно со специалистами американской компании Google.
Трамп сообщил, что данный сайт подразумевает прохождение онлайн-опросника, благодаря результатам которого пользователи смогут сделать вывод о том, есть ли у них повод проверяться на наличие коронавируса. Данные тесты, к слову, будут доступны на парковках популярных магазинов Walmart и Target. Информацию о том, когда именно будет разработан сайт, а также как он будет функционировать - президент не уточнил.
Однако в Bloomberg отметили, что представители Google не знали, что Трамп объявит о создании сайта с их поддержкой. Более того, по данным Wired, сайт будет реализован не Google, а дочерней компанией Alphabet Verily.