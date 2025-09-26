Трамп одобрил сделку по приобретению TikTok. Цена составила $14 млрд

По условиям соглашения, американское приложение TikTok на 80% отходит консорциуму американских технокомпаний, среди которых Oracle, Silver Lake и инвестфонд MGX, и американским инвесторам ByteDance: 45% и 35% соответственно.порядка 20% акций достанутся неким китайским инвесторам, но примечательно, что представители ByteDance отсутствовали на церемонии подписания документов, и компания официально не подтвердила сделку.

Стоимость покупки не разглашается, и неизвестно, внесены ли изменения в китайское законодательство.

Причём, по разным слухам, стоимость сделки не $14 млрд, а $50 млрд. Но точная инфомация не озвучивется.