Трамп одобрил сделку по приобретению TikTok. Цена составила $14 млрд

Опубликовано 26 сентября 2025, 22:301 мин.
Трамп одобрил сделку по приобретению TikTok. Цена составила $14 млрдНо слухи разнятся
Дональд Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий TikTok продолжать работу в США по новому соглашению. Сделка, оценённая вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в $14 млрд, соответствует закону о национальной безопасности и требует, чтобы китайская компания ByteDance либо продала свои операции в США, либо столкнулась с запретом.
По условиям соглашения, американское приложение TikTok на 80% отходит консорциуму американских технокомпаний, среди которых Oracle, Silver Lake и инвестфонд MGX, и американским инвесторам ByteDance: 45% и 35% соответственно.порядка 20% акций достанутся неким китайским инвесторам, но примечательно, что представители ByteDance отсутствовали на церемонии подписания документов, и компания официально не подтвердила сделку.
Стоимость покупки не разглашается, и неизвестно, внесены ли изменения в китайское законодательство.
Причём, по разным слухам, стоимость сделки не $14 млрд, а $50 млрд. Но точная инфомация не озвучивется.