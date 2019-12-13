Наука и технологии
Вчера 21:49
Трамп отказался делать послабления для товаров из Китая
Тем самым опровергнув данные The Wall Street Journal по этому поводу
Некоторое время назад, с подачи The Wall Street Journal, в сети появилась информация о том, что представители США, в рамках переговоров с Китаем об улучшении торговых отношений, выдвинули предложение о сокращении таможенных пошлин на китайские товары на 360 млрд долларов. Сегодня глава Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг данную информацию.
Как всегда, действующий президент США высказался в Twitter: ”Материал The Wall Street Journal о сделке с Китаем в корне неверен, особенно их заявление о пошлинах. Лживые новости. Им следует найти получше источник, который сливает информацию!”, — написал Трамп в своем личном Twitter-аккаунте.
Напомним, что по данным издания, представители Вашингтона в рамках переговоров были готовы отказаться от своих же планов, связанных с повышением тарифов на целый ряд товаров прибывающих в страну из Китая.