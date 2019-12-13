Трамп отказался делать послабления для товаров из Китая

Как всегда, действующий президент США высказался в Twitter: ”Материал The Wall Street Journal о сделке с Китаем в корне неверен, особенно их заявление о пошлинах. Лживые новости. Им следует найти получше источник, который сливает информацию!”, — написал Трамп в своем личном Twitter-аккаунте.

Напомним, что по данным издания, представители Вашингтона в рамках переговоров были готовы отказаться от своих же планов, связанных с повышением тарифов на целый ряд товаров прибывающих в страну из Китая.