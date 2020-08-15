Трамп отложил блокировку TikTok

”Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня думать, что ByteDance может предпринять действия, которые угрожают подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов”, – поделился мнением американский лидер в одном из своих распоряжений. В нем же, к слову, также упоминается о том, что ByteDance предоставляется дополнительное время, чтобы закрыть свой бизнес в США или же совершить его продажу американской компании. В частности, в роли покупателя может выступить корпорация Microsoft.

Кроме того, в распоряжении также сообщается о том, что ByteDance обязана ликвидировать информацию TikTok, которая была получена от американских пользователей. Также, согласно распоряжению, компания обязана отчитаться о проделанной работе Комитету по иностранным инвестициям США.