Трамп отменил практически все ограничения в разработке и использовании ИИ

Документ делает ставку на ускоренное строительство дата-центров, снижение регулирования и жесткую конкуренцию с Китаем. Вместо акцента на риски и безопасность, план подчёркивает приоритет «технологического роста» любой ценой.

Правительство намерено упрощать выдачу разрешений и использовать федеральные земли, включая охраняемые территории, для размещения инфраструктуры.

Трамп призывает отказаться от экологических норм, считая их помехой в гонке ИИ. Также план ограничивает возможности штатов самостоятельно регулировать ИИ, угрожая сокращением финансирования за попытки ввести жёсткие правила.

Отдельный акцент сделан на борьбе с «идеологически предвзятым ИИ». Белый дом хочет закупать только те модели, которые не упоминают DEI, климатическую повестку или дезинформацию.

При этом администрация выступает за развитие открытых ИИ-моделей и упрощённый доступ к мощностям для исследователей.