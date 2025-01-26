Трамп отменил удалённую работу для федеральных служащих

Опубликовано 26 января 2025, 15:451 мин.
Трамп отменил удалённую работу для федеральных служащихОжидается много увольнений
Председатель Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон на официальном уровне выразил беспокойство сотрудников по поводу возвращения в офис на полный рабочий день после пандемии коронавируса. На днях указ об обязательном возвращении федеральных служащих в офис подписал Дональд Трамп.
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Фергюсон заявил, что сотрудники вернутся в офис к 3 марта. Однако отмечается, что это и другие изменения могут привести к уходу разочарованных государственных служащих.
Вероятно, консультантом Трампа в этом вопросе является Илон Маск, ярый противник «удалёнки». К тому же Маск, «предсказал, что отмена работы из дома вызовет волну добровольных увольнений, которые он приветствует».
По сообщениям Reuters, сотрудников Tesla Маск обязал быть в офисе 40 часов в неделю. Подчёркивается, что «телеработа подорвала культуру и делает Федеральную торговую комиссию менее привлекательным местом работы в правительстве».