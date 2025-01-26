Трамп отменил удалённую работу для федеральных служащих

Фергюсон заявил, что сотрудники вернутся в офис к 3 марта. Однако отмечается, что это и другие изменения могут привести к уходу разочарованных государственных служащих.

Вероятно, консультантом Трампа в этом вопросе является Илон Маск, ярый противник «удалёнки». К тому же Маск, «предсказал, что отмена работы из дома вызовет волну добровольных увольнений, которые он приветствует».

По сообщениям Reuters, сотрудников Tesla Маск обязал быть в офисе 40 часов в неделю. Подчёркивается, что «телеработа подорвала культуру и делает Федеральную торговую комиссию менее привлекательным местом работы в правительстве».