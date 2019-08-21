Трамп перестанет помогать Apple до тех пор, пока они не покинут Китай

”Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая”, — высказал свое мнение президент Трамп.

Также глава Соединенных Штатов в очередной раз намекнул, что без его помощи у таких корпораций были бы большие проблемы.

Напомним, что на днях стало известно о том, что Дональд Трамп провел встречу с главой Apple Тимом Куком. В рамках мероприятия глава США был осведомлен о том, что дополнительные пошлины по отношению к Apple не только ослабят американскую компанию, но также усилят ее конкурента — корейского гиганта Samsung.