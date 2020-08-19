Трамп поддержал компанию-конкурента Microsoft по покупке TikTok

Учитывая то, что действующий президент США всячески старается ускорить процесс покупки китайского сервиса местной компанией, подобный жест явно показывает, что Дональд Трамп может быть также заинтересован и в том, чтобы в качестве покупателя выступила именно Oracle. О том, что компания намерена выкупить TikTok, обойдя в этом плане разработчиков Windows 10, стало известно вчера, благодаря изданию Financial Times.

Напомним, что несмотря на различные спекуляции, эксперты полагают, что основным претендентом на покупку китайского видеосервиса все еще остается Microsoft. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро — срок, в рамках которого TikTok должна отойти в руки какой-либо американской компании, заканчивается менее, чем через 90 дней.