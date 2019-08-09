Трамп похоронил отношения США и Huawei

Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что США не собираются вести бизнес с Huawei и на данный момент не готовы к торговому соглашению с Китаем.

Трамп подчеркнул «Мы не собираемся вести бизнес с Huawei… И я уже принял решение. Намного проще не иметь вообще никаких дел с Huawei…». При этом Трамп не отрицает, что в будущем возможны изменения ситуации, когда страны договорятся: «Это не значит, что мы не согласимся на что-нибудь, если и когда мы заключим сделку».

Ранее сообщалось, что власти США решили задержать выдачу лицензий американским компаниям, которые разрешат тем вести дела с Huawei и пользоваться продукцией китайского производителя.

Тем временем, сегодня Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS, которая может стать заменой операционной системе Android.