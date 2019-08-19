Трамп поможет Samsung победить Apple

”У меня была очень приятная встреча с Тимом Куком, я уважаю его. Тим говорил со мной о пошлинах. И один из их недостатков, и он хорошо обосновал это, заключается в том, что Samsung является их конкурентом номер один. А еще Samsung не платит пошлины, так как базируется в Южной Корее. Мне кажется, он очень убедительно аргументировал поспешность введения повышенных пошлин, поэтому я подумаю об этом”, — рассказал Трамп в разговоре с журналистами.

Не совсем понятно, что именно имеет в виду Трамп, говоря о том, что он “подумает об этом” после его встречи с Тимом Куком. Возможно, он решит отменить повышение пошлин, вступающих в силу 15 декабря. А возможно и нет. В любом случае, то, что Трамп и Кук встретились, должно привести к чему-то положительному для Apple.