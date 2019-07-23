Трамп пообещал покровительствовать Huawei

Huawei находится в черном списке торговой палаты США еще с мая этого года. Компания попала в перечень организаций, угрожающих национальной безопасности США. Но не смотря на это, американские компании смогут продавать оборудование Huawei. Об этом рассказал министр торговли США Уилбур Росс в начале этого месяца, уточнив, что для этого компаниям придется получать лицензии, подтверждающие, что сделка не несет угрозы национальной безопасности. Аналитики полагают, что соглашение Трампа является следствием встречи президента с технологическими гигантами вроде Google, Qualcomm, Intel, Cisco, Broadcom, Western Digital и Micron Technology в Белом доме.

”Руководители технологических компаний выразили явную поддержку политики президента, включая ограничения национальной безопасности в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования США компании Huawei”, — рассказали The Wall Street Journal в Белом доме.