Трамп пообещал усугубить торговую войну с Китаем в случае своего переизбрания

”Думаю, что сделка может быть достигнута скоро - возможно, до выборов или через день после выборов. Если это произойдет после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает”, — отдельно подчеркнул Трамп во время своего выступления перед журналистами.

Также президент США отметил, что Китай активно закупает в больших объемах сельскохозяйственную продукцию США — именно этого американская сторона активно добивалась в рамках двусторонних торговых переговоров с поднебесной.