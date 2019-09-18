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Трамп пообещал усугубить торговую войну с Китаем в случае своего переизбрания

А также похвастался тем, что США все же добилась своего от Китая
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своих намерениях по резкому ужесточению условий, при которых Соединенные Штаты согласятся заключить новую торговую сделку с Китаем. Трамп пообещал сдержать свое слово при выполнении двух условий: во-первых, если китайская сторона не подпишет все нужные документы до ноября 2020 года, а во-вторых, в случае своего успешного переизбрания.

”Думаю, что сделка может быть достигнута скоро - возможно, до выборов или через день после выборов. Если это произойдет после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает”, — отдельно подчеркнул Трамп во время своего выступления перед журналистами.

Также президент США отметил, что Китай активно закупает в больших объемах сельскохозяйственную продукцию США — именно этого американская сторона активно добивалась в рамках двусторонних торговых переговоров с поднебесной.

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