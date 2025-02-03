Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2025, 00:00
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Трамп пообщался с главой Nvidia о проблемах рынка чипов, но не отказался от пошлин

Возможно, тарифы будут введены в феврале
Дональд Трамп подтвердил свой план ввести тарифы на иностранные чипы, включая продукты из Тайваня, несмотря на его «хорошую встречу» с генеральным директором компании Nvidia Дженсеном Хуангом.
Трамп пообщался с главой Nvidia о проблемах рынка чипов, но не отказался от пошлин
© Daniel Torok, White House / Wikimedia Commons

Трамп заявил, что тарифы будут введены в ближайшее время, предположительно в феврале. Он также планирует ввести тарифы на нефть, газ и другие товары, связанные с чипами.

Администрация Трампа также планирует ввести тарифы в 25% на товары из Канады и Мексики, а также в 10% на товары из Китая.

«Тарифы вызвали опасения, что производители переложат дополнительные расходы на потребителей, что приведёт к росту цен. В Китае и Мексике расположено множество заводов по производству электроники для крупнейших производителей, включая Apple, Nvidia, Sony, LG и Samsung, хотя компании переносят производство в другие страны, такие как Вьетнам и Индия», — сообщает портал PCMag.

Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков
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