Трамп пообщался с главой Nvidia о проблемах рынка чипов, но не отказался от пошлин

Трамп заявил, что тарифы будут введены в ближайшее время, предположительно в феврале. Он также планирует ввести тарифы на нефть, газ и другие товары, связанные с чипами.

Администрация Трампа также планирует ввести тарифы в 25% на товары из Канады и Мексики, а также в 10% на товары из Китая.

«Тарифы вызвали опасения, что производители переложат дополнительные расходы на потребителей, что приведёт к росту цен. В Китае и Мексике расположено множество заводов по производству электроники для крупнейших производителей, включая Apple, Nvidia, Sony, LG и Samsung, хотя компании переносят производство в другие страны, такие как Вьетнам и Индия», — сообщает портал PCMag.