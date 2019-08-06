Трамп потребовал от соцсетей докладывать о подозрительных личностях

”Я приказал Министерству юстиции начать сотрудничество с местными государственными и федеральными агентствами, а также социальными сетями, при разработке инструментов, позволяющих выявлять массовых стрелков до совершения массовых убийств”, — заявил Трамп в рамках своего выступления в Белом доме в ответ на стрельбу в понедельник утром.

Что интересно, многие в США уже успели обвинить Трампа в том, что его заявление перекладывает часть вины за насилие с применением огнестрельного оружия на социальные сети. По их мнению, есть разница между реакцией властей на уже произошедшую трагедию и социальными сетями, использующими алгоритмы для работы с огромными массивами данных, для обнаружения потенциальных стрелков.