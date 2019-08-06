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Трамп потребовал от соцсетей докладывать о подозрительных личностях

Но если бы все было так просто
После двух массовых перестрелок в выходные дни, в результате которых погибли по меньшей мере 31 человек, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. В нем глава государства призвал социальные сети, такие как Twitter и Facebook, “обнаруживать массовых стрелков до того, как они нанесут удар”.

”Я приказал Министерству юстиции начать сотрудничество с местными государственными и федеральными агентствами, а также социальными сетями, при разработке инструментов, позволяющих выявлять массовых стрелков до совершения массовых убийств”, — заявил Трамп в рамках своего выступления в Белом доме в ответ на стрельбу в понедельник утром.

Что интересно, многие в США уже успели обвинить Трампа в том, что его заявление перекладывает часть вины за насилие с применением огнестрельного оружия на социальные сети. По их мнению, есть разница между реакцией властей на уже произошедшую трагедию и социальными сетями, использующими алгоритмы для работы с огромными массивами данных, для обнаружения потенциальных стрелков.

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