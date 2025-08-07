Трамп потребовал отставки главы Intel Липа-Бу Тана

Лип-Бу Тан занял пост гендиректора Intel в марте, сменив Пэта Гелсингера, при котором компания столкнулась с падением акций и отставанием в развитии технологий искусственного интеллекта. Назначение нового директора изначально было воспринято позитивно: акции компании выросли на 15%, а аналитики и сотрудники называли его потенциальным лидером, способным вернуть Intel утраченные позиции.

Однако после публикации Трампа акции Intel потеряли более 3% стоимости. Инвесторы отреагировали на заявление, несмотря на то что конкретные причины конфликта интересов, о которых говорит Трамп, озвучены не были.