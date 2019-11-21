Трамп позволит Apple не платить налоги за товары из Китая

По словам пресс-службы Белого дома, о возможности подобного сценария развития событий глава государства сообщил после того, как посетил принадлежащее компании предприятие в городе Остин, где происходит сборка фирменных компьютеров.

”Мы рассматриваем это. Мы должны относиться к Apple примерно так же, как к Samsung”, — рассказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у Apple шанс получить освобождение от пошлин.

Напомним, что еще буквально недавно, 20 августа, президент США заявлял, что Apple должна перенести собственное производство из Китая в Соединенные Штаты.