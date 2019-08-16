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Трамп предложит китайцам капитулировать в торговой войне

По его мнению, Китай только потеряет в результате длительного противостояния
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам, что планирует в самое ближайшее время созвониться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

”Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы. У меня есть ощущение, что торговая война будет достаточно короткой", — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Трамп также высказал уверенность в том, что китайская сторона не станет принимать ответных мер на увеличение пошлин на ввозимые из Китая товары.

”Не думаю, что они примут ответные меры. Но если бы они это сделали, то за нами остается последнее слово, потому что в Китае и так осталось очень мало рабочих мест. "Просто, чтобы вы понимали, я очень мягко себя вел до сих пор, и у меня есть еще много возможностей в запасе”, — рассказал глава США.

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