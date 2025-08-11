Трамп пригласил главу Intel на переговоры после призыва покинуть пост

Причиной стали подозрения в конфликте интересов из-за инвестиций, которые Тан в прошлом осуществлял в китайские полупроводниковые компании. По данным The Wall Street Journal, беседа состоится сегодня и охватит широкий круг вопросов.

Трампа беспокоит, что за десятилетия контролируемый Таном фонд вложил около $200 млн в китайские компании, хотя при вступлении в должность главы Intel он должен был избавиться от таких активов.

Также ожидается, что будет обсужден штраф, ранее наложенный на Cadence — компанию, которую Тан возглавлял до Intel — за обход американских санкций при поставках ПО в Китай.

Вместе с тем, стороны могут затронуть и перспективы сотрудничества Intel с властями США. Тан рассчитывает заручиться поддержкой президента на фоне все чаще звучащих предложений о разделении производственных активов компании.