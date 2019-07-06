Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами

"Мы ввели огромные пошлины. Если мы захотим, можем ввести существенно большие. Китай нарушил сделку, мы ведем с ними переговоры. Посмотрим, что произойдет", — заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что после ответа со стороны Соединенных Штатов на действия Пекина в лице пошлин и санкций, китайская сторона вряд ли станет повторять свои же ошибки и впредь не будет нарушать достигнутых договоренностей. По словам Трампа, Китай "платит миллиарды и миллиарды долларов" в рамках введенных пошлин. По его версии, Пекин "до смерти хочет заключить" с США торговое соглашение.

Напомним, что на прошедшем на прошлой неделе саммите G20, главы США и Китая провели встречу, в рамках которой начали новый диалог между двумя странами. Трамп пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.