Трамп пригрозил тарифами странам, вводящим цифровые налоги

Многие страны, особенно в Европе, уже ввели налоги на доходы от цифровых услуг, которые затрагивают крупные американские компании, включая Google, Apple и Amazon. Эти меры неоднократно становились предметом споров между США и их торговыми партнерами еще при предыдущих администрациях.

Трамп утверждает, что цифровые налоги создают преимущество для китайских технологических фирм и в первую очередь направлены против американских корпораций. Он также намекнул на возможность ограничений в экспорте американских технологий и полупроводников, если ситуация не изменится.