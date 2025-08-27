Трамп пригрозил тарифами странам, вводящим цифровые налоги

Опубликовано 27 августа 2025, 14:151 мин.
Трамп пригрозил тарифами странам, вводящим цифровые налогиСША готовы ввести меры против экспорта и технологий
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, установившие цифровые налоги, могут столкнуться с дополнительными тарифами на экспорт в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что такие меры будут применены, если государства не откажутся от действующего законодательства в этой сфере.
Многие страны, особенно в Европе, уже ввели налоги на доходы от цифровых услуг, которые затрагивают крупные американские компании, включая Google, Apple и Amazon. Эти меры неоднократно становились предметом споров между США и их торговыми партнерами еще при предыдущих администрациях.
Трамп утверждает, что цифровые налоги создают преимущество для китайских технологических фирм и в первую очередь направлены против американских корпораций. Он также намекнул на возможность ограничений в экспорте американских технологий и полупроводников, если ситуация не изменится.