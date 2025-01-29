Трамп призвал американских разработчиков ИИ «действовать» на фоне успеха DeepSeek

Трамп рассказал, что удивлён успехам Китая на этом поприще, и в целом положительно относится к успеху разработчиков Поднебесной. Но при этом Трамп подчеркнул, что успех DeepSeek — сигнал к действию для американских разработчиков ИИ.

Президент США призвал сосредоточиться на конкуренции с Китаем «во имя победы Америки». Также Трамп заверил слушателей, что при общении с руководством Китая ему сказали, что в лучшие учёные работают именно в Китае.