Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 07:30
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Трамп призвал американских разработчиков ИИ «действовать» на фоне успеха DeepSeek

При этом похвалил китайцев
В ходе выступления во Флориде перед Республиканской партией президент США Дональд Трамп неожиданно похвалил разработчиков китайской нейросети DeepSeek, моментально ставшей серьёзным конкурентом американских компаний из ИИ-отрасли.
Трамп призвал американских разработчиков ИИ «действовать» на фоне успеха DeepSeek

© Ferra.ru

Трамп рассказал, что удивлён успехам Китая на этом поприще, и в целом положительно относится к успеху разработчиков Поднебесной. Но при этом Трамп подчеркнул, что успех DeepSeek — сигнал к действию для американских разработчиков ИИ.

Президент США призвал сосредоточиться на конкуренции с Китаем «во имя победы Америки». Также Трамп заверил слушателей, что при общении с руководством Китая ему сказали, что в лучшие учёные работают именно в Китае.