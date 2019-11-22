Трамп призвал Apple развить 5G в США

”У них есть все — Деньги, Технологии, Видение и Кук!”, — заявил президент США в публикации. Напомним, что на сегодняшний день Apple не вкладывалась в 5G. Кроме того, у компании даже не было выпущено устройство с поддержкой сетей нового поколения. А тем временем многие конкуренты, к примеру Samsung, уже успели произвести поддерживающие 5G смартфоны. Предполагается, что Apple войдет на рынок 5G устройств лишь в следующем году.

Нескольким ранее президент США сообщал, что страна планирует в скором времени развернуть пятое поколение сетей, заручившись поддержкой “единомышленников” для создания безопасной среды в сетях следующего поколения.