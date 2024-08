Трамп призвал майнить в США: это вызов китайским производителям оборудования

Самым востребованным и актуальным мировым производителем оборудования для майнинга является китайский вендор Bitmain Technologies Ltd, поставляющий 90% такой электроники. Призыв Трампа — возможное начало гонки производства майнингового оборудования и изменения позиций Штатов на крипторынке.

Американские разработчики ПО для энергетики и поставщики решений для добычи биткоина CleanSpark Inc. и Riot Blockchain Inc. уже заявили о подготовке к смене поставщиков оборудования. А Auradine из Калифорнии и Core Scientific Inc. из Техаса готовы производить конкурентное майнинговое оборудование для полноценной замены продукции Bitmain. Но пока это ни о чём не говорит по той простой причине, что для начала необходимо насытить рынок решениями как минимум того же уровня.

Так или иначе, заявление Трампа может положить начало выдавливанию Китая с рынка продуктов для майнинга и улучшению позиций США. В том числе под предлогом обеспечения нацбезопасности страны.