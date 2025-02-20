Трамп проведет массовые сокращения в ключевом агентстве по ИИ и чипам

Некоторые сотрудники NIST, работающие на испытательном сроке, уже получили устные уведомления о предстоящих увольнениях, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Однако окончательное решение по масштабам сокращений еще не принято.

NIST сыграл ключевую роль в реализации инициатив администрации Джо Байдена, включая программы по финансированию производства полупроводников и разработке стандартов для искусственного интеллекта. Теперь, с приходом нового министра торговли Говарда Лютника, планируется пересмотр этих программ. Лютник сообщил, что его цель — пересмотреть как программы по чипам, так и инициативы по ИИ, инициированные Байденом.

Сокращения затронут несколько важных подразделений, в том числе те, которые занимаются реализацией программ по стимулированию производства чипов на сумму 39 миллиардов долларов, а также отделы, отвечающие за 11 миллиардов долларов на исследования и разработки. Также могут быть уволены сотрудники Института безопасности искусственного интеллекта, созданного администрацией Байдена для тестирования и стандартизации ИИ-систем.

NIST пока не прокомментировал ситуацию.