Трамп провел встречу с главой Nvidia Джейсеном Хуангом

Ранее администрация Трампа рассматривала возможность разрешить Nvidia продавать в Китай свои чипы H200, которые на поколение отстают от текущих флагманских моделей. Встреча Хуанга с президентом состоялась на фоне этих обсуждений.

Хуанг также провел в Вашингтоне встречи с законодателями. Он заявил, что регулирование технологий искусственного интеллекта на уровне отдельных штатов замедлит развитие этой отрасли. Кроме того, Nvidia выступала против законопроекта, который обязывал бы компанию сначала предлагать свои чипы американским клиентам, прежде чем получать лицензии на продажи в «страны, вызывающие озабоченность».