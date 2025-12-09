Трамп раскритиковал штраф ЕС для соцсети X

Трамп раскритиковал штраф ЕС для соцсети XОн назвал решение регуляторов «неприятным»
На прошлой неделе компания Илона Маска была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение правил цифрового рынка. Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что не понимает, как можно оправдать такое решение, и ожидает подробный отчет по ситуации.
Владелец платформы Илон Маск уже отреагировал на штраф, назвав его «ерундой» и подчеркнув важность свободы слова. Американские официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, также осудили действия ЕС, расценив их как давление на компании из США.
В свою очередь, европейские регуляторы пояснили, что штраф связан с нарушением X прозрачности. Компания не предоставила исследователям доступ к публичным данным, имела неполный реестр рекламы и использовала вводящий в заблуждение дизайн для своей системы проверки галочкой.