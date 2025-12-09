Трамп раскритиковал штраф ЕС для соцсети X

На прошлой неделе компания Илона Маска была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение правил цифрового рынка. Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что не понимает, как можно оправдать такое решение, и ожидает подробный отчет по ситуации.

Владелец платформы Илон Маск уже отреагировал на штраф, назвав его «ерундой» и подчеркнув важность свободы слова. Американские официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, также осудили действия ЕС, расценив их как давление на компании из США.

В свою очередь, европейские регуляторы пояснили, что штраф связан с нарушением X прозрачности. Компания не предоставила исследователям доступ к публичным данным, имела неполный реестр рекламы и использовала вводящий в заблуждение дизайн для своей системы проверки галочкой.