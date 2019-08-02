Трамп рассказал, как долго продлится торговая война с Китаем

”До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами”, — заявил Трамп. Также он отметил, что на его взгляд, глава Китая Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, но по какой-то причине не делает этого так быстро, как хотелось бы.

Трамп добавил, что размер пошлин на товары из Китая может вырасти с 10% до 25% или даже больше. ”10% — это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%”, — объяснил свою позицию президент США.