Трамп рассказал о скором появлении в США "величайших вооружений" в истории

Об этом он заявил на космодроме на мысе Канаверал, вскоре после запуска к МКС нового пилотируемого космического корабля Crew Dragon. ”Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории”, - поделился Трамп, отметив, что он уже ознакомился с разработками. Когда именно ждать появления “величайших в истории вооружений” от США - неизвестно.

Напомним, что нескольким ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в стране началась разработка “супер-пупер-ракеты”, способной развивать скорость в 17 раз больше, чем все ракеты, существующие на сегодняшний день.