Наука и технологии
Сегодня 09:37
Трамп рассказал, почему не носит защитную маску
Напомним, что некоторые сотрудники в Белом доме уже были заражены коронавирусом
Буквально вчера в Белом доме состоялась пресс-конференция, в ходе которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему не носит защитную маску в период коронавирусной инфекции.
Так, во время конференции журналисты решили уточнить у Трампа, чем обусловлено его игнорирование средств защиты. Они также напомнили, что в Белом доме уже были случаи инфицирования коронавирусной инфекцией сотрудниками. Выяснилось, что не носит маску президент США в связи с тем, что он соблюдает дистанцию между людьми. ”Сотрудники находятся на определенной дистанции и от меня, и друг от друга. В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было”, — рассказал президент США.
Представители американской администрации, которые также участвовали в минувшей пресс-конференции, к слову, были в защитных масках.
Так, во время конференции журналисты решили [уточнить](https://iz.ru/1009999/2020-05-12/tramp-obiasnil-otkaz-nosit-masku) у Трампа, чем обусловлено его игнорирование средств защиты. Они также напомнили, что в Белом доме уже были случаи инфицирования коронавирусной инфекцией сотрудниками. Выяснилось, что не носит маску президент США в связи с тем, что он соблюдает дистанцию между людьми. *”Сотрудники находятся на определенной дистанции и от меня, и друг от друга. В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было*”, — рассказал президент США. Представители американской администрации, которые также участвовали в минувшей пресс-конференции, к слову, были в защитных масках.