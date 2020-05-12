Трамп рассказал, почему не носит защитную маску

Так, во время конференции журналисты решили уточнить у Трампа, чем обусловлено его игнорирование средств защиты. Они также напомнили, что в Белом доме уже были случаи инфицирования коронавирусной инфекцией сотрудниками. Выяснилось, что не носит маску президент США в связи с тем, что он соблюдает дистанцию между людьми. ”Сотрудники находятся на определенной дистанции и ​​от меня, и друг от друга. В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было”, — рассказал президент США.

Представители американской администрации, которые также участвовали в минувшей пресс-конференции, к слову, были в защитных масках.