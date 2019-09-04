Трамп случайно опубликовал твит с секретными военными данными США

Другой эксперт, астроном Сис Басса, отметил, что на момент съемки спутник был отдален от Земли на 382 километра. В свою очередь это означает, что он должен быть оснащен зеркалом размером в 2,4 метра. Примерно такое же зеркало установлено в телескопе “Хаббл”.

”Это как телескоп «Хаббл», но направленный не в космос, а вниз, на Землю”, — подытожил астроном-исследователь Марко Лангбрук.