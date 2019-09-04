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Трамп случайно опубликовал твит с секретными военными данными США

Президент США выдал наличие у Соединенных Штатов неизвестного ранее спутника
Благодаря фотографии, которую Дональд Трамп опубликовал в Twitter вместе с заявлением о том, что США не имеют никакого отношения к аварии во время запуска военной ракеты Safir SLV в Иране, астрономы сумели узнать дополнительные детали о спутниках-шпионах США, которые ранее были засекречены.

Так, исследователи смогли вычислить угол съемки, а также определить конкретный спутник, с которого данный снимок был сделан. Астроном Марко Лангбрука официально заявил о том, что фотография была сделана разведывательным спутником USA 224. По его мнению, изображение было снято буквально за день до того, как действующий президент США опубликовал его с своем Twitter.

Другой эксперт, астроном Сис Басса, отметил, что на момент съемки спутник был отдален от Земли на 382 километра. В свою очередь это означает, что он должен быть оснащен зеркалом размером в 2,4 метра. Примерно такое же зеркало установлено в телескопе “Хаббл”.

”Это как телескоп «Хаббл», но направленный не в космос, а вниз, на Землю”, — подытожил астроном-исследователь Марко Лангбрук.

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