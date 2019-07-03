Трамп собирает армию против современных медиа

По словам The Washington Post, помощники президента заявили, что мероприятие, запланированное на 11 июля, соберет под своей крышей “цифровых лидеров мнений” для обсуждения “возможностей и вызовов современной онлайн-среды”. Также издание сообщает, что список приглашенных состоит в основном из “самых консервативно настроенных критиков технологий в политике и СМИ”. Все эти люди отстаивают свою позицию, согласно которой все крупные технологические компании стоит разрушить.

Так, директор по маркетингу PragerU Крэйг Страззери заявил, что его организация была приглашена в Белый дом из-за судебного иска против Google из-за цензуры со стороны YouTube: платформа не позволила зрителям, использующим ограниченный режим, просматривать его видео об оружии и исламе.

Напомним, что буквально на днях Reddit ограничил доступ к подфоруму сторонников Трампа на своем сервисе. Причиной введения ограничений стало нарушение участниками сообщества правил соцсети: в частности за публичные призывы к насилию в отношении полицейских и чиновников.