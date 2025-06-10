Трамп сохранит Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

Опубликовано 10 июня 2025, 15:321 мин.
Трамп сохранит Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с МаскомПрезидент США заявил, что «не держит зла» на миллиардера
Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставит спутниковый интернет Starlink в Белом доме, несмотря на недавний конфликт с Илоном Маском. При этом он намекнул, что может убрать свой автомобиль Tesla с территории резиденции, но не исключает примирения с миллиардером.
Разногласия между Трампом и Маском обострились на фоне споров о налоговой реформе. Стороны обменялись резкими высказываниями в соцсетях, а Трамп даже пригрозил лишить компании Маска правительственных контрактов. На фоне этого акции Tesla резко пошли вниз.
Тем не менее, глава государства выразил готовность к диалогу, заявив, что не видит препятствий для общения. Он добавил, что, возможно, Маск уже пытался выйти на связь, но предложил уточнить это у самого предпринимателя.