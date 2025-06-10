Трамп сохранит Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

Разногласия между Трампом и Маском обострились на фоне споров о налоговой реформе. Стороны обменялись резкими высказываниями в соцсетях, а Трамп даже пригрозил лишить компании Маска правительственных контрактов. На фоне этого акции Tesla резко пошли вниз.

Тем не менее, глава государства выразил готовность к диалогу, заявив, что не видит препятствий для общения. Он добавил, что, возможно, Маск уже пытался выйти на связь, но предложил уточнить это у самого предпринимателя.