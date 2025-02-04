Трамп создаст суверенный фонд, который купит TikTok

Трамп не уточнил деталей, и пока остается неясным, как именно будет работать новый фонд. Обычно такие инвестиционные структуры создаются за счет бюджетных излишков страны, но США уже долгое время работают с дефицитом бюджета. Более того, запуск фонда, вероятно, потребует одобрения Конгресса.

Идея создания государственного инвестиционного инструмента не нова для Трампа. Ранее он говорил, что подобный механизм можно использовать для финансирования ключевых национальных проектов, таких как строительство дорог, аэропортов, развитие производства и медицинские исследования.

Официальные лица пока не раскрывают, как фонд будет финансироваться, но Трамп намекнул, что возможными источниками дохода могут стать тарифы и другие «разумные» экономические инструменты. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что фонд должен быть создан в течение 12 месяцев и будет работать на благо американских граждан.