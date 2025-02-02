Трамп тут как тут: Amazon, Apple и другие «из-за страха» возобновят рекламу на X

Как отмечает портал Gizchina, эти изменения происходят в силу политического климата, сформированного возвращением Дональда Трампа на пост президента США и ростом влияния Маска как одного из его ближайших советников.

Когда в 2022 году Маск приобрёл нынешнюю соцсеть Х, многие рекламодатели сократили или полностью прекратили свои расходы на платформу. Это были крупнейшие медийные и технологические корпорации: Apple, Google, Amazon и другие. «Эти бренды не хотели связывать своё имя с платформой, которая, казалось, ставила свободу слова выше модерации контента», — отмечает источник.

Однако с возвращением Трампа ситуация изменилась, как и позиция «нелицемерных» компаний из-за того, что Маск стал одной из ключевых фигур в новой администрации. «Это вызвало переоценку среди рекламодателей, которые теперь с осторожностью возвращаются к X», — сказано в материале.