Трамп упразднил Совет по кибербезопасности. Это назвали «белым флагом» перед Китаем

Опубликовано 25 января 2025, 21:001 мин.
Трамп упразднил Совет по кибербезопасности. Это назвали «белым флагом» перед КитаемЕго решение раскритиковали
Издание The Register сообщило, что Администрация Трампа в первые же дни правления нового президента сократила консультативный Совет по кибербезопасности, «вызвав тревогу о потенциальных кибератаках со стороны Китая».
© Ferra.ru
Сенатор Рон Уайден «выразил обеспокоенность расформированием Совета по проверке кибербезопасности, особенно в свете расследования вторжений Пекина в телекоммуникационные сети». Политик считает, что это передаёт «сильный сигнал Китаю и является белым флагом для китайских хакеров».
На слушаниях в Палате представителей Конгресса США эксперты призывали к укреплению американских сетей «от иностранных угроз».
«Судя по словам контр-адмирала ВМС США в отставке Марка Монтгомери, после вступления Трампа в должность американская безопасность ухудшилась из-за угрозы кибератак. «Кибератаки остаются самой постоянной уязвимостью Америки», — говорится в материале.