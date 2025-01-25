Трамп упразднил Совет по кибербезопасности. Это назвали «белым флагом» перед Китаем

Сенатор Рон Уайден «выразил обеспокоенность расформированием Совета по проверке кибербезопасности, особенно в свете расследования вторжений Пекина в телекоммуникационные сети». Политик считает, что это передаёт «сильный сигнал Китаю и является белым флагом для китайских хакеров».

На слушаниях в Палате представителей Конгресса США эксперты призывали к укреплению американских сетей «от иностранных угроз».

«Судя по словам контр-адмирала ВМС США в отставке Марка Монтгомери, после вступления Трампа в должность американская безопасность ухудшилась из-за угрозы кибератак. «Кибератаки остаются самой постоянной уязвимостью Америки», — говорится в материале.