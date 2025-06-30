Трамп увеличит энергоснабжение США для развития ИИ на фоне успехов Китая

Опубликовано 30 июня 2025, 04:301 мин.
Трамп увеличит энергоснабжение США для развития ИИ на фоне успехов КитаяГотовятся необходимые меры
Reuters со ссылкой на источники в Администрации Трампа сообщает о пакете мер для увеличения поставок электроэнергии в США. Рассматриваются меры по упрощению подключения энергетических проектов к электросетям и предоставлению федеральных земель для строительства центров обработки данных (ЦОД).
Планируется публикация плана действий по ИИ и проведение публичных мероприятий для привлечения внимания общественности. Инициатива вызвана успехами Китая в отрасли ИИ.
Рост отрасли в США привёл к первому значительному увеличению потребления электроэнергии в стране. Спрос на электроэнергию в ЦОДах с ИИ может вырасти более чем в 30 раз к 2035 году. Учитывая отсутствие необходимой инфраструктуры для этих целей, строительство и подключение новых электростанций к энергосистеме является серьёзным препятствием из-за необходимости исследований воздействия и перегруженности сетей.