Трамп увеличит энергоснабжение США для развития ИИ на фоне успехов Китая

Планируется публикация плана действий по ИИ и проведение публичных мероприятий для привлечения внимания общественности. Инициатива вызвана успехами Китая в отрасли ИИ.

Рост отрасли в США привёл к первому значительному увеличению потребления электроэнергии в стране. Спрос на электроэнергию в ЦОДах с ИИ может вырасти более чем в 30 раз к 2035 году. Учитывая отсутствие необходимой инфраструктуры для этих целей, строительство и подключение новых электростанций к энергосистеме является серьёзным препятствием из-за необходимости исследований воздействия и перегруженности сетей.