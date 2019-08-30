Трамп уверен, что ближайшая война развернется в космосе

Обо всем этом Трамп заявил в рамках официальной церемонии, посвященной началу работы космического командования США. ”Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий. Лучший способ предотвращения конфликтов — это подготовиться к победе”, — заявил Дональд Трамп.

Американский лидер рассказал это на фоне другого своего заявления, согласно которому космос должен рассматриваться военными наравне с землей, морем и воздухом. Также он отдельно отметил, что основной целью новообразованного космического командования является доминирование США в космосе.