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Трамп уверен, что ближайшая война развернется в космосе

И по его мнению, именно США должны доминировать в новой области
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал именно космос следующей областью, на которой будут проходить военные действия. По его мнению, самый действенным способом предотвратить конфликт является “подготовка к победе”.

Обо всем этом Трамп заявил в рамках официальной церемонии, посвященной началу работы космического командования США. ”Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий. Лучший способ предотвращения конфликтов — это подготовиться к победе”, — заявил Дональд Трамп.

Американский лидер рассказал это на фоне другого своего заявления, согласно которому космос должен рассматриваться военными наравне с землей, морем и воздухом. Также он отдельно отметил, что основной целью новообразованного космического командования является доминирование США в космосе.

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