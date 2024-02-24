Трамп увидел перспективы биткоина, но выразил свою приверженность доллару

При этом Трамп пока не готов видеть биткоин в качестве полноценного и легализованного платёжного средства. На вопрос, какая валюта нравится больше всего, Дональд Трамп ответил, что является приверженцем доллара. «Мне всегда нравилась одна валюта… Мне нравится доллар», — подчеркнул Трамп.

«Многие люди его принимают. Я вижу всё больше людей, желающих платить биткоинами, что интересно. Вероятно, потребуется некое регулирование. Но думаю, я смог бы с этим сосуществовать», — высказался Трамп о своём видении будущего биткоина.