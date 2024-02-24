Трамп увидел перспективы биткоина, но выразил свою приверженность доллару

Опубликовано 24 февраля 2024, 18:08
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Трамп увидел перспективы биткоина, но выразил свою приверженность долларуПока он не видит возможности для BTC служить в качестве платёжного средства
Бывший президент США и нынешний глава Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал рост и всё большую востребованность биткоина. По его мнению, учитывая популярность этой криптовалюты, понадобится государственное регулирование BTC.
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При этом Трамп пока не готов видеть биткоин в качестве полноценного и легализованного платёжного средства. На вопрос, какая валюта нравится больше всего, Дональд Трамп ответил, что является приверженцем доллара. «Мне всегда нравилась одна валюта… Мне нравится доллар», — подчеркнул Трамп.
«Многие люди его принимают. Я вижу всё больше людей, желающих платить биткоинами, что интересно. Вероятно, потребуется некое регулирование. Но думаю, я смог бы с этим сосуществовать», — высказался Трамп о своём видении будущего биткоина.