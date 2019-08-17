Трамп в личном разговоре уговаривал главу Apple перенести производство в Америку

*”Ужинаем сегодня вечером с Тимом Куком из Apple. Компания будет тратить огромные суммы денег в США. Отлично!”, — написал Дональд Трамп в своем посте в Twitter.

В свою очередь никто, кроме Трампа, не смог дать оперативного комментария по поводу случившегося. Так, Белый дом до сих пор не дал ответа на вопрос о программе обеда и о том, что имел в виду Трамп, когда сказал, что Apple будет тратить огромные суммы денег на территории США. Apple также не дала никаких комментариев.

Напомним, что в четверг Трамп заявил, что США и Китай ведут “продуктивные” торговые переговоры и ожидают, что ближайшая встреча состоится уже в сентябре.