Трамп введет пошлины на чипы из Тайваня до 100%

Трамп подчеркнул, что американские компании, такие как Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm, производят свои процессоры на Тайване, и предложенные пошлины заставят их инвестировать в собственные производственные мощности в США, чтобы избежать высоких налогов. Он также раскритиковал программы субсидий, такие как Закон о чипах (CHIPS Act), утверждая, что компании должны использовать свои собственные ресурсы для строительства фабрик, а не полагаться на государственные деньги.

Однако строительство современных полупроводниковых фабрик требует нескольких лет, и стоимость такого проекта может достигать десятков миллиардов долларов. Даже если TSMC начнет строить фабрику в США, способную производить чипы с технологией менее 2 нм, она будет готова не раньше 2028−2029 годов. Это означает, что краткосрочные последствия для экономики США могут быть негативными: повышение цен на ПК, серверы и смартфоны для компаний и потребителей.