Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2025, 17:02
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Трамп введет пошлины на чипы из Тайваня до 100%

Тарифы могут повлиять на производство TSMC
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на чипы, произведенные на Тайване, с целью стимулировать компании перемещать производство в США. Тарифы могут составить от 25% до 100%, что, по мнению Трампа, снизит зависимость американских компаний от Тайваня, в том числе от крупнейшего производителя полупроводников TSMC.
Трамп введет пошлины на чипы из Тайваня до 100%

© Ferra.ru

Трамп подчеркнул, что американские компании, такие как Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm, производят свои процессоры на Тайване, и предложенные пошлины заставят их инвестировать в собственные производственные мощности в США, чтобы избежать высоких налогов. Он также раскритиковал программы субсидий, такие как Закон о чипах (CHIPS Act), утверждая, что компании должны использовать свои собственные ресурсы для строительства фабрик, а не полагаться на государственные деньги.

Однако строительство современных полупроводниковых фабрик требует нескольких лет, и стоимость такого проекта может достигать десятков миллиардов долларов. Даже если TSMC начнет строить фабрику в США, способную производить чипы с технологией менее 2 нм, она будет готова не раньше 2028−2029 годов. Это означает, что краткосрочные последствия для экономики США могут быть негативными: повышение цен на ПК, серверы и смартфоны для компаний и потребителей.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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