Трамп введет пошлины на импорт чипов компаний, не переносящих производство в США

С начала нового президентского срока Трамп активно использует тарифную политику для давления на иностранные компании и правительства. Его решения уже вызвали напряжённость в торговых отношениях, колебания на финансовых рынках и рост неопределённости в мировой экономике.

По словам президента, тарифы не затронут компании, которые уже строят или планируют строить заводы в США. При этом точные сроки и размер пошлины он пока не уточнил. Ранее в августе Трамп говорил о возможности ввести сборы на уровне около 100 процентов.

Американская администрация делает ставку на возвращение производства полупроводников в страну. Крупные корпорации, такие как тайваньская TSMC и южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix, уже объявили о вложениях в строительство заводов в США.