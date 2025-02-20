Трамп введёт пошлины в 25% на автомобили и полупроводники

Опубликовано 20 февраля 2025, 23:151 мин.
Трамп введёт пошлины в 25% на автомобили и полупроводникиИ собирается повысить тарифы на фармацевтику
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе пресс-брифинга, что пошлины на импорт автомобилей составят порядка 25%, а подробности об этом будут обнародованы 2 апреля после получения докладов от членов его кабинета.
По словам Трампа, он введёт аналогичные тарифы на импорт полупроводников и фармацевтических товаров, «и правительство может собрать 25% налогов или больше на этот импорт». Как отмечает издание CBS News, «не похоже, что президент объявит о новых налогах на импорт микросхем и фармацевтических препаратов в апреле, так как он хочет дать компаниям из этих отраслей время построить заводы в США и избежать новых тарифов».
Отмечается, что предыдущие сообщения указывали на то, что правительство США намеревается пересмотреть сделки, направленные на стимулирование производства полупроводников в США.
Источник:CBS News
Автор:Андрей Кадуков
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