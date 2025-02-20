Трамп введёт пошлины в 25% на автомобили и полупроводники

По словам Трампа, он введёт аналогичные тарифы на импорт полупроводников и фармацевтических товаров, «и правительство может собрать 25% налогов или больше на этот импорт». Как отмечает издание CBS News, «не похоже, что президент объявит о новых налогах на импорт микросхем и фармацевтических препаратов в апреле, так как он хочет дать компаниям из этих отраслей время построить заводы в США и избежать новых тарифов».

Отмечается, что предыдущие сообщения указывали на то, что правительство США намеревается пересмотреть сделки, направленные на стимулирование производства полупроводников в США.