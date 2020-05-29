Трамп высказал желание закрыть Twitter, если это будет законно

”Я мог бы закрыть его, насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это", - заявил президент США. Кроме того, в ходе выступления он напомнил о существовании других социальных сетей, которые можно использовать в качестве аналога популярного Twitter. Об этом Трамп сообщил после того, как подписал исполнительный приказ о регулировании социальных сетей и ограничении “онлайн-цензуры”.

Напомним, что нескольким ранее некоторые сообщение Трампа в Twitter были помечены специальным значком, что предусмотрено для оповещения пользователей о наличии потенциально недостоверной информации. А позднее президент США заявил, что если социальные сети и дальше продолжат “заглушать голоса консерваторов”, он будет вынужден прибегнуть к более жесткому регулированию их деятельности.