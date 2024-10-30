Трамп высмеял закон Байдена о чипах и предложил поднять тарифы на полупроводники

В связи с этим Трамп раскритиковал и высмеял закон CHIPS and Science Act (Закон о чипах и науке), принятый Администрацией нынешнего президента Байдена. По словам основного оппонента действующей американской власти, для того, чтобы мировые чипмейкеры начали открывать заводы в США — не пытаться реализовывать проекты, а иметь конкретные измеримые цели — необходимо пересмотреть текущие тарифы на ввоз полупроводников.

От продукции TSMC и других, прежде всего тайваньских чипмейкеров, зависят Amazon, Apple, Google и другие крупнейшие американские компании. Это также касается и корейских Samsung и SK Hynix. По оценкам аналитиков, 90% передовых чипов в мире производит тайваньская TSMC.

И все, как американские, так и зарубежные по отношению к США производители чипов, хотят субсидий, на чём Трамп сделал акцент: Intel пообещала выделить около $100 млрд, Samsung — $44 млрд, ожидая при этом $6,4 млрд субсидий; TSMC запланировала выделить $65 млрд с $6,6 млрд субсидий, а SK Hynix пообещала $3,87 млрд с $450 млн субсидий.

«Эта сделка с чипами так плоха. Мы выделили миллиарды долларов богатым компаниям, чтобы они пришли, заняли деньги и построили здесь предприятия по производству чипов. Они всё равно не отдадут нам хорошие компании», — заявил Трамп.