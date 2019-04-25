Трамп вызвал главу Twitter и пожаловался на потерю подписчиков

Президент США Дональд Трамп провёл закрытую встречу с генеральным директором компании Twitter Джеком Дорси (Jack Dorsey). Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома и была посвящена обсуждению социальных сетей.

В своём Twitter Трамп сообщил: «Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой и миром социальных сетей в целом. С нетерпением ждем продолжения открытого диалога!»

Во время встречи Трамп пожаловался Дорси на потерю подписчиков в Twitter. Он отметил, что ощущает дискриминацию со стороны администрации соцсети в его отношении как представителя Республиканской партии. Он заявил, что процесс подписки затрудняется, а подписчики постоянно удаляются из списка и их должно было бы быть намного больше, если бы Twitter не «играл в политику». На это Дорси заверил его, что были удалены только боты и спам-аккаунты.